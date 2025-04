 TUTTO ESAURITO A “100 CENE PER EMERGENCY”, RACCOLTI 500 EURO

LECCO – Anche quest’anno la tradizionale cena di raccolta fondi, organizzata dai volontari di EMERGENCY LECCO e MERATE, si è tenuta alla “Taverna ai Poggi”, lo storico e simbolico locale lecchese ubicato in un edificio dei primi del ‘900. Giunta alla XIa edizione, l’iniziativa 100Cene ha voluto porre l’accento sul concetto di ‘cura’ inteso a trecentosessanta gradi: dall’assistenza medico-sanitaria ai pasti gratuiti, garantiti ai pazienti e ai parenti accompagnatori negli ospedali di EMERGENCY e ai migranti salvati dalla nave ‘Life Support’.

Adriano Crisafi, coordinatore d’area Nord Adda, a nome dei volontari del gruppo locale di EMERGENCY, ha espresso la propria soddisfazione per l’esito della serata: “Siamo felicissimi della risposta dei nostri sostenitori e dei cittadini di Lecco, la grande partecipazione all’evento dimostra che la solidarietà e l’attenzione verso il prossimo anche lontano da noi sono valori caratterizzanti della nostra città” Crisafi ha aggiunto “ringrazio di cuore anche lo staff del ristorante ‘La Taverna ai Poggi’ che con passione ci ha supportato, contribuendo con grande generosità alla riuscita dell’evento, per ogni coperto 7 euro sono stati donati ad EMERGENCY”. Ha poi aggiornato i presenti sui progetti dell’associazione tra cui la clinica recentemente realizzata a Gaza.

Tra i presenti alla serata c’erano anche Nicoletta Erba, ematologa lecchese che da oltre sei anni presta la sua opera presso il Centro Cardio-Chirurgico ‘Salam Center’ di Khartoum in Sudan, e Manuela Valente, responsabile della Pediatria di EMERGENCY. Entrambe hanno raccontato ai presenti le loro esperienze sul campo in Sudan e in Afghanistan.

Da parte sua Patrizia Cattaneo, della ‘Taverna ai Poggi’, ha ribadito il piacere di ospitare eventi come le 100Cene. “Siamo disponibili ad aiutare come possiamo le associazioni come Emergency nelle loro attività di fundraising”, aggiungendo “La Taverna è un luogo di incontro, di scambio, di arricchimento, che unisce l’identità eno-gastonomica a quella artistica e culturale. La passione, l’impegno sociale e l’etica sono il fil-rouge di tutte le nostre iniziative”.

La presidentessa dell’ANPI Lecco Città, Patrizia Milani, intervenuta alla cena insieme ad altri iscritti della nota associazione partigiani, ha rimarcato in un intervento di saluto la vicinanza tra le due associazioni: “Tra Anpi ed Emergency a Lecco si è instaurata da tempo una forte collaborazione sinergica. Abbiamo partecipato alla campagna di raccolta fondi promossa da ANPI Nazionale per finanziare la Clinica di EMERGENCY a Gaza donando sia come sezioni sia raccogliendo fondi tra gli iscritti. Sappiamo bene cosa fa nei teatri di guerra e di povertà in alcune zone del mondo, conosciamo la sua attività per la diffusione di una cultura di pace, siamo sempre disponibili a sostenerla come possiamo; gli ideali di EMERGENCY sono i nostri come quelli di ANPI lo sono per loro”. Aggiungendo poi che in questo anno cade l’ottantesimo anniversario della Liberazione dando informazioni sulle iniziative che si svolgeranno a Lecco per celebrare l’anniversario tra cui la posa, il 24 aprile, di un fiore sulle lapidi e sulle targhe che ricordano i partigiani caduti per la libertà.

Il prossimo appuntamento con EMERGENCY a Lecco è in programma il 12 e 13 aprile con un banchetto per la campagna ‘Colombe di Pace’ in piazza XX Settembre. Il ricavato della vendita delle Colombe sarà utilizzato per finanziare l’intervento a Gaza.

Info su 100Cene di Emergency: https://www.emergency.it/100-cene/

Per donazioni: https://sostieni.emergency.it/?idc=24.ONE.WEB.VOLONTARI.280