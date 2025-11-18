TUTTO IL FASCINO DEL GRIGNONE SU YOUTUBE: LA SALITA IN MTB (VIDEO)

PASTURO – Su Youtube, “Montagnavera” ha pubblicato lo scorso 4 novembre un bellissimo video della durata di poco meno di 7 minuti dedicato al Grignone o Grigna Settentrionale a quota 2409 metri. Un tour fatto in MTB da Pasturo fino in vetta.

Nel 2009 l’autore del video aveva già provato la salita, fermandosi al Bivacco Merlini, punto che segna il confine tra la parte ciclabile e quella più impegnativa che arriva fino ai 2409 metri della vetta. La sua passione è scoprire nuovi posti, ma ammette che la Grigna è così bella da attirare appassionati che ci salgono anche centinaia di volte.

Dopo aver parcheggiato a Pasturo, affronta pendenze fino al 15-20% lungo un percorso sempre ottimamente ciclabile. Dai 1400 mt del Pialeral inizia la parte più faticosa fino ai 1860 mt dei Comolli. Prosegue verso l’Estiva, superando tratti esposti a piedi con la bici, lasciando poi la prima MTB intorno ai 2000 mt per facilitare le riprese.

Arrivato al Bivacco Merlini (2144 mt), l’autore considera conclusa l’escursione, ma Claudio, compagno di viaggio, va avanti con tenacia verso il Rifugio Brioschi. Il panorama è spettacolare, nonostante alcune nubi a nord.

La discesa viene affrontata in buone condizioni, con pendenze moderare fino al Merlini e poi più semplici, dove incontrano anche un camoscio. La maggior parte del tratto si percorre in sella, ritornando al Pialeral e completando la discesa prima del calare della sera.

I mesi migliori per questa avventura sono maggio-giugno e settembre-ottobre, poiché in estate il caldo e i cumuli di neve possono rendere la salita più difficile.