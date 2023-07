LECCO – ‘TUXTUTTI’ è stato il filo tematico conduttore delle cinque settimane di oratorio estivo organizzato dalla Parrocchia e dal Comune di Valgreghentino con la Cooperativa sociale La Vecchia Quercia, un progetto all’insegna dello spirito di collaborazione e dell’aiuto reciproco.

Dal 12 giugno al 14 luglio, 150 ragazze e ragazzi hanno partecipato alle attività proposte dalle Parrocchie di Valgreghentino e Villa San Carlo, che proprio da quest’anno hanno deciso di unire le forze organizzando un unico oratorio feriale, formando tutti insieme un’unica comunità dove condividere gioia e felicità.

“Il risultato di questo Oratorio – raccontano suor Amelia e don Paolo Maria Ventura – con l’unione delle due Parrocchie ha trovato tutti soddisfatti: i bambini sempre pronti a rispondere con entusiasmo a tutte le proposte e i genitori che portavano i figli ogni mattina in Oratorio sicuri che avrebbero passato una giornata in allegria. Al termine di questo ricco tempo, speriamo di avere imparato soprattutto a compiere gesti di bene, di bontà, di generosità e a prenderci cura gli uni degli altri perché siamo chiamati insieme e non da soli, come dice la frase delle nostre magliette: ‘NOI X TE'”

Gli animatori provenienti dalle due parrocchie hanno collaborato in sintonia, formando da subito un team molto affiatato, che ha saputo proporre, insieme agli educatori della Cooperativa, giornate piene di attività interessanti, a partire da quelle sportive in collaborazione con CSI, che hanno dato la possibilità ai frequentanti di approcciare a discipline come il badminton, il rugby, il tiro con l’arco, il salto in lungo e il basket. Non sono mancate le attività di cura dell’ambiente, grazie alle quali le strade del paese sono state ripulite dai rifiuti, i laboratori creativi con il Gruppo Missionario e le letture animate in biblioteca per i più piccoli.

Sempre nell’ottica della collaborazione reciproca e della cura del territorio, è inoltre fatta rivivere una tradizione della Parrocchia di Valgreghentino, ossia quella della decorazione dell’ingresso dell’Oratorio, secondo un tema preciso, che in questo caso è stato quello dei supereroi, figure che tradizionalmente utilizzano le proprie capacità per il bene di tutti: durante l’ultimo giorno delle attività, i bambini hanno dunque oltrepassato questa porta, catapultandosi così nel mondo dei supereroi.

Un’occasione, insomma, anche per questa estate, di lavorare in sinergia sul territorio, come dichiara il sindaco Matteo Colombo: “Volentieri abbiamo investito risorse comunali sostenendo importanti luoghi di comunità quali sono gli Oratori e riconoscendo l’importanza della professionalità delle Cooperative all’interno del sistema educativo, che in questo caso sanno accompagnare e valorizzare l’impegno degli animatori ma anche guardare con occhio esperto alle situazioni di fragilità e disabilità e rassicurare le famiglie con una presenza costante e qualificata”.

F. S.