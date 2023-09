VERCURAGO – Un vero e proprio show quello andato in scena nella tarda serata di venerdì a Vercurago, dove un uomo di circa quarantacinque anni visibilmente ubriaco si è gettato in acqua. Tutto ha avuto inizio con l’alterazione del protagonista di questo episodio di cronaca, che ha dato in escandescenze nei pressi di un bar sulla riva del fiume. I Carabinieri giunti sul posto hanno provato a convincerlo a stare calmo e ad allontanarsi dal locale, a quel punto l’uomo si è tuffato e ha nuotato, allontanandosi di parecchi metri dalla riva.

Immediati l’allerta e la mobilitazione per tentare di farlo uscire dall’Adda: si sono prodigate diverse persone, compresi alcuni canoisti che hanno cercato di convincerlo a risalire a riva.

Alla fine l’intervento dei Carabinieri pare aver fatto cessare l’emergenza, con l’uomo che finalmente è risalito mentre nella zona arrivavano anche ambulanze e il personale del 118.

Nel frattempo, tanta gente assisteva incuriosita a una scena durata parecchi minuti, a metà tra autentica preoccupazione e qualche risata fuori luogo.

