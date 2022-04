LECCO – Prosegue la raccolta fondi a sostegno dell’accoglienza dei profughi ucraini nel nostro territorio, promossa da Fondazione comunitaria del Lecchese, Distretto di Lecco, Ambiti distrettuali di Bellano, Lecco e Merate, CSV Monza Lecco Sondrio e Confcooperative dell’Adda. In poco più di un mese di campagna sono stati raccolti 275.020 euro da utilizzare per l’ospitalità e l’accoglienza nel nostro territorio di persone in fuga dalla guerra.

Il sistema di accoglienza diffusa, promosso e sostenuto da “Lecco ospita l’Ucraina”, vede l’utilizzo di 54 appartamenti dedicati nonché l’ospitalità presso 108 famiglie. Grazie a queste disponibilità risultano accolte, ad oggi, 491 persone, di cui 210 minori, sul totale di 872 persone presenti nella provincia. Molto equilibrata la distribuzione territoriale, che vede 157 persone ospitate nell’Ambito di Bellano, 184 nell’Ambito di Lecco e 150 nell’Ambito di Merate.

Il Fondo “Lecco ospita l’Ucraina” è nato con l’obiettivo di sostenere l’accoglienza di profughi in fuga dalla guerra nel periodo non coperto da fondi ministeriali e, in questa fase, prevede due tipologie di aiuti alle famiglie ospitanti che avanzano richiesta di sostegno: contributo a chi accoglie/ospita/mette a disposizione un appartamento ed evidenzia la necessità di un riconoscimento delle spese; contributo alle persone ucraine arrivate sul territorio e che non hanno sufficienti risorse economiche proprie.

Il giorno 11 aprile si è riunito il Comitato di Indirizzo del Fondo “Lecco ospita l’Ucraina”, organismo territoriale incaricato di seguire lo sviluppo della campagna di accoglienza diffusa sul territorio provinciale, e ha validato l’erogazione di una prima tranche di contributi per un totale di 131.030 euro, di cui 41.420 euro per rimborso spese di alloggio e 89.610 euro come buoni spesa.

Il Comitato è composto da Maria Grazia Nasazzi (presidente Fondazione comunitaria del Lecchese), Guido Agostoni (presidente del Distretto di Lecco), Gabriella Del Nero (presidente dell’Ambito distrettuale di Bellano), Sabina Panzeri (presidente dell’Ambito distrettuale di Lecco), Filippo Galbiati (presidente dell’Ambito distrettuale di Merate), Manila Corti (responsabile Settore Servizi alla Persona della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera), Mauro Gattinoni (sindaco di Lecco), Lucio Farina (direttore CSV Monza Lecco Sondrio), Gabriele Marinoni (presidente Confcooperative dell’Adda).