UFFICIO CARTE D’IDENTITÀ: GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE APERTURA STRAORDINARIA

LECCO – Giovedì 12 settembre dalle 16 alle 18 l’ufficio carte d’identità effettuerà un’apertura straordinaria pomeridiana, dedicata esclusivamente al rilascio su prenotazione delle carte d’identità per i cittadini che abbiano compiuto (o compiranno nel 2024) almeno 75 anni, in possesso di un documento scaduto o in scadenza entro il 31 dicembre 2024.

Per prendere appuntamento è necessario scrivere a cie@comune.lecco.it entro martedì prossimo, 10 settembre, indicando nome, cognome, data di nascita e data di scadenza del documento oppure chiamare lunedì e martedì dalle 14 alle 15.30. Maggiori informazioni a questo collegamento.