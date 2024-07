UGDCEC: IL PUNTO SUL “CODICE DELLA CRISI” A DUE ANNI DALL’INTRODIZIONE

OGGIONO – Mercoledì 10 luglio presso la suggestiva cornice di Villa Dolceacqua di Oggiono, si è svolto il consueto “Convegno di luglio” organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecco. Soddisfatto il Comitato Organizzatore per l’affluenza di un centinaio di professionisti provenienti da tutto il territorio lombardo.

Grazie all’intervento di otto relatori specializzati nel settore è stato possibile esaminare gli aspetti critici e salienti che emergono nel raccordo tra le aree disciplinari del diritto societario e del diritto dell’impresa in crisi, fornendo un’analisi e gli strumenti che possono portare a una maturazione professionale dell’Esperto della crisi, chiamato a compiere atti non solo liquidatori ma anche di riorganizzazione e valorizzazione del patrimonio aziendale per renderlo più efficace rispetto alla liquidazione.

Dopo i consueti saluti istituzionali del presidente dell’ODCEC Lecco Marco Barassi e del presidente di ALPL Lecco Antonio Rocca, i lavori sono stati introdotti da Katia Selva, presidente UGDCEC Lecco.

Due sono state le tavole rotonde del pomeriggio. La prima moderata da Pietro Galli, probiviro UGDCEC Lecco, ha cercato di fare il punto a due anni dall’introduzione del CII e alla luce del nuovo correttivo attraverso l’analisi delle differenti modalità di vendita dell’azienda nelle procedure concorsuali, nel rispetto della competitività, offrendo una panoramica dal punto di vista del Tribunale, nonché mediante i numeri raccolti nell’ ultimo quinquennio nel Portale delle Vendite Pubbliche; si è passati quindi a commentare il recente studio del notariato relativo alle vendite di aziende, l’utilizzo di operazioni straordinarie nelle procedure concorsuali e infine un approfondimento sui profili fiscali e le responsabilità solidali nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi. A esporre questi aspetti si sono susseguiti Sergio Rossetti, giudice delegato del Tribunale di Milano, Francesco Puccio, commercialista in Lecco, Gianni Colmayer, responsabile relazioni esterne Astebook srl e Michele Bana, commercialista in Vicenza.

La seconda tavola moderata da Elena Francesca Bianconi, segretaria UGDCEC Lecco, finalizzata a definire le best practice per un’efficace composizione della crisi, ha affrontato dapprima un breve inquadramento normativo della Composizione negozia della crisi e l’andamento dell’utilizzo dello strumento a oggi, i presupposti per l’accesso alla medesima con cenni alle novità del correttivo, evidenziando l’autonomia negoziale delle parti e il ruolo dell’esperto, nonché un approfondimento riguardo i rapporti con gli istituti di credito e il trattamento delle garanzia di Medio Credito Centrale, per finire con un’analisi su esperienze raccolte in questi due ultimi anni di applicazione della normativa mediante casi di Composizione negoziata con esiti positivi e negativi. Sono intervenuti Marco Greggio, avvocato del Foro di Padova, Eleonora Fumagalli, commercialista in Lecco, Michele Bellucci, responsabile precontezioso e ristrutturazioni del Gruppo ICCREA e Marco Anesa, commercialista in Bergamo.

Obiettivo degli organizzatori è stato quello di fornire ai professionisti di settore importanti spunti e strumenti operativi da utilizzare per la risoluzione dello stato di crisi o di riorganizzazione aziendale, focalizzate al raggiungimento della continuità aziendale in raccordo con il nuovo Codice della Crisi di impresa e dell’Insolvenza. In ogni intervento è emerso come la buona preparazione, l’esperienza dei professionisti coinvolti siano determinanti per la buona riuscita della composizione negoziata o comunque della ristrutturazione dell’azienda in crisi.

La sala meeting è rimasta gremita sino al termine dei lavori, confermando il grande interesse ai temi da parte degli addetti ai lavori e il successo dell’evento. La conferenza si è conclusa con una serata conviviale nell’incantevole contesto vista lago della Villa. L’evento è stato un’importante occasione di confronto e networking tra i partecipanti ed è stato realizzato con il patrocinio Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecco, Dell’Associazione Libere Professioni di Lecco e dell’Ordine degli Avvocati di Lecco e grazie al contributo degli sponsor Astebook Srl, BCC Valsassina, Eutekne, MFPrivè, Frigerio Agostino Costruzioni srl, Tecno CT srl, beelegal, Il Fiorista di Raffaella e Generali Italia spa – Gianola e Corti sas di Gianola Angioletto & C.