ULTIMA AMICHEVOLE, LECCO-SONDRIO 2-0. BLUCELESTI PRONTI ALLA COPPA ITALIA

LA VALLETTA BRIANZA – Si chiude con una vittoria l’ultima uscita pre-campionato del Lecco, che regola 2-0 il Sondrio sul campo dell’ARS Rovagnate davanti a circa 400 spettatori, lanciando segnali positivi in vista dei primi impegni ufficiali.

Avvio vivace da parte di entrambe le formazioni, che alternano occasioni e offrono ritmi alti nonostante il caldo estivo. Il gol che sblocca la gara arriva allo scadere del primo tempo: azione da corner, Zanellato raccoglie una respinta e mette un pallone a centro area su cui Šipoš svetta di testa firmando l’1-0 bluceleste proprio pochi istanti prima del duplice fischio.

Nel secondo tempo mister Valente cambia quasi tutti gli uomini, ma la musica non cambia: al 55’ Galeandro riceve palla al limite, si coordina e trafigge il portiere avversario con un destro a giro sul secondo palo, regalando al Lecco il raddoppio.

I blucelesti avrebbero anche l’occasione per il tris, ma il risultato resta invariato fino al termine dell’incontro. Una gara utile anche per testare soluzioni e orchestrare i nuovi innesti prima dell’esordio ufficiale.

Amichevole senza particolari tensioni (solo un ammonito), con buon ritmo e rotazioni ampie per entrambe le squadre. Da segnalare anche la presenza sugli spalti di circa 400 tifosi. Prevista inizialmente un’altra amichevole per il 9 agosto, ma l’impegno è stato annullato. Ora occhi puntati sulla prima gara ufficiale della stagione: domenica 17 agosto alle ore 18.00 il Lecco affronterà allo stadio Rigamonti-Ceppi l’Ospitaletto per il primo turno della Coppa Italia di Serie C.

RedSpo

LECCO-SONDRIO 2-0

Marcatori: 45’ Šipoš, 55’ Galeandro

LECCO 1° tempo (3-4-2-1): Dalmasso; Battistini, Di Bitonto, Ferrini; Mihali, Zanellato, Metlika, Pellegrino; Frigerio, Furrer; Šipoš.

LECCO 2° tempo (3-4-2-1): Dalmasso (65’ Tschöll); Tanco, Marrone, Romani; Grassini, Mallamo, Bonaiti, Anastasini; Papotti, Galeandro; Alaoui.

All. Valente

SONDRIO (3-5-2): Uccelletti; Kremenovic (65′ Dos Santos), Teixeira Boschetti (46’ Olivera Silva), Tansini (65’ Zaccone); Bertini (46’ Rizzi), Marras (65’ Arsenijevic), Badje (77’ Ceruti), Rizzo (77’ Saravia Florenzano), Kean (72’ Loncini); Chillemi, Marotta (46’ Vuka Kimolo).

A disposizione: Fabiani, Panunzio.

All. Amelia

Arbitro: Santinelli (Bergamo)

Ammoniti: Dos Santos (88’)

Espulsi: nessuno

Spettatori: circa 400