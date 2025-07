L’ULTIMA LUNA D’ESTATE: SENZA FONDI MINISTERIALI, SI FA GRAZIE AI PRIVATI

LECCO – Anche per il 2025, il Festival “Ultima Luna d’Estate” tornerà ad animare il territorio, nonostante l’assenza del contributo del Ministero della Cultura, che invece era atteso per sostenere un evento di tale calibro. Il silenzio istituzionale avrebbe potuto compromettere l’intera manifestazione, ma non è stato così.

A mantenere viva la kermesse sono stati infatti i privati: singoli, piccole realtà imprenditoriali e amici di lunga data che hanno deciso di puntare con convinzione sul valore della cultura e sulla magia del teatro. Grazie alla loro generosità, l’associazione organizzatrice ha potuto confermare l’intero programma della rassegna, preservando l’identità e l’eccellenza che da sempre la contraddistinguono. Il cartellone 2025 è arricchito da nomi di rilievo del teatro italiano: da Giuseppe Cederna a Roberto Mercadini, da Vittorio Continelli a Daniele Timpano, senza dimenticare Andrea Pennacchi, Filippo Capobianco, Alessandro Sesti e molti altri. Un’offerta artistica che rimane fedele alla missione del festival: portare spettacoli di alta qualità nei luoghi più affascinanti del territorio.

“Non ci siamo mai arresi e non abbiamo alcuna intenzione di farlo – dichiarano dall’associazione promotrice –. Il Ministero non ci ha sostenuti, ma non è mancato il supporto delle persone. La cultura può resistere, quando trova cuori e menti disposte a proteggerla”.

In questo modo, l’Ultima Luna d’Estate si conferma come un esempio concreto di una cultura che vive grazie alla comunità, più che a bandi e finanziamenti pubblici. Un segno tangibile di quanto il teatro e l’arte siano elementi fondamentali per l’anima sociale e umana di un territorio.

Anche quest’anno, dunque, tra spettacoli, narrazioni e poesia, la luna continuerà a illuminare l’ultima estate.