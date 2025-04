ULTIME GARE DI CAMPIONATO PER L’ATTIVITÀ DI BASE DELLA LECCO ALTA

LECCO – Partita avvincente fra i padroni di casa della Pol. Cassago Brianza e gli Esordienti Misti della Lecco Alta. Entra meglio in campo la compagine brianzola che vince e convince nella prima frazione di gioco.

Reazione della squadra ospite nel secondo tempo, che con un piglio decisamente diverso segna 3 gol e pareggia il risultato del primo tempo. Terzo tempo di grande equilibrio: la spunta il Cassago con una rete fortuita all’ultimo minuto. Continua l’altalena di emozioni con la squadra rappresentante dei rioni alti di Lecco che non si arrende e vince infatti 0-2 il quarto tempo portando in campo grande volontà. Partita bella e vivace che termina quindi con il risultato di 2-2 in tempi.

Vivace partita tra i Primi Calci della Lecco Alta e la Zanetti di Castello di Lecco, giocata sotto un sole quasi estivo al campo di Castello. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto e in amicizia. Girandola di reti e atleti di entrambe le squadre con buona soddisfazione per tutti, bambini, dirigenti e genitori.