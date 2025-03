ERVE – Un uomo di 76 anni è deceduto oggi dopo essere precipitato per una trentina di metri dal versante di Erve del monte Magnodeno (zona Bivacco).

L’allerta intorno alle 14, ha sorvolato l’area l’elisoccorso di AREU decollato da Bergamo ma per l’escursionista non c’era purtroppo nulla da fare: è morto a causa della caduta, dovuta forse a una scivolata. Intervenuto in loco il Soccorso Alpino di Lecco.

RedCro