BALLABIO – “Nuova Lecco-Ballabio” chiusa in discesa verso le 14 di questo mercoledì pomeriggio. La strada SS36Dir risulta interrotta a causa di un mezzo in avaria che metterebbe in pericolo gli altri automobilisti, nel frattempo non si trova il conducente del mezzo in questione, allontanatosi forse per uno spavento o per chiedere soccorso.

Notizia in aggiornamento.