BALLABIO – ‘Nuova Lecco-Ballabio’ chiusa in discesa, direzione capoluogo, per permettere la rimozione in sicurezza di un’automobile in avaria. L’annuncio è stato diffuso verso le 10.30 di questo sabato mattina e la chiusura della corsia sud durerà fino all’arrivo del carro attrezzi, presumibilmente una trentina di minuti.

AGGIORNAMENTO: Strada riaperta alle 11.30