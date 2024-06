ULTIM’ORA/IL LECCO UFFICIALMENTE ALL’IMPRENDITORE ANIELLO ALIBERTI

LECCO – Conferenza stampa senza preavviso per la ufficializzazione della cessione della Calcio Lecco da Paolo Di Nunno ad Aniello Aliberti.

DI NUNNO: Ho accolto il vostro invito con sofferenza, ma vi lascio in mano ad un imprenditore che vi porterrà dove non siete arrivati: in Serie A. Ringrazio tutti.

ALIBERTI: “Domani la firma dal notaio e da domani saremo operativi come nuova struttura e dovremo correre perché i tempi sono abbastanza stretti per pensare alla squadra, all’organizzazione. è già ora di iniziare gli allenamenti. da parte mia voglio ringraziare o maledire Corrado Valsecchi, perché è grazie al suo supporto che ho conosciuto la realtà di Lecco e degli imprenditori. ringrazio anche chi ha collaborato in questa trattativa, Di Nunno, Manfredini e il commercialista Micheli. Da parte mia avrò mio fratello e mio figlio Francesco, che mi ha spinto verso questo passo molto impegnativo, sia dal punto di vista economico che del tempo da dedicare. Ambisco ad una società con una governance il più vicino possibile a quella delle aziende che ho sempre gestito e che fanno parte del mio gruppo”.

RedSpo

> SCHEDA: LA BIOGRAFIA DI ALIBERTI