ULTIM’ORA: DORIO, IN CORSO LE RICERCHE DI UN ANNEGATO NEL LAGO

DORIO – Ore di apprensione sul lago, di fronte all’abitato di Dorio, dove nel pomeriggio di oggi – attorno alle 17.30 – sono scattate le ricerche per una persona annegata.

Sul posto stanno operando diverse squadre nautiche dei Vigili del Fuoco provenienti da Bellano e Dongo. A supporto delle operazioni è impegnato anche l’elicottero Drago, con personale sommozzatori a bordo, specializzato nelle attività subacquee.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto né sull’identità della persona dispersa. Le ricerche proseguono senza sosta nelle acque del Lario antistanti Dorio.

RedCro