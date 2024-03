ULTIM’ORA, BALLABIO. INCIDENTE ALLA ‘CURVA DELLE ANGURIE’: PRUDENZA

BALLABIO – Incidente attorno alle 10 di questa mattina sulla ‘vecchia Lecco-Ballabio’, la strada provinciale che collega la Valsassina ai rioni alti del capoluogo. Probabilmente a causa dell’asfalto bagnato, un automobilista ha perso il controllo del proprio veicolo non lontano dalla cosiddetta curva delle angurie, finendo contro le barriere al margine della carreggiata. Non ci sarebbero feriti, tuttavia il sinistro ha richiesto l’intervento dei Carabinieri e la posizione in cui si è fermata l’automobile rende agibile un’unica corsia. È necessario procedere con prudenza sino all’intervento del carroattrezzi.