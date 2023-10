BALLABIO – Mezzo pesante in panne lungo la SS36 Dir, la nuova Lecco-Ballabio. Alle 15.20 di questo lunedì 2 ottobre la Polizia Provinciale ha provveduto a chiudere temporaneamente al transito la corsia sud, quella da Ballabio al capoluogo, per consentire la rimozione in sicurezza dei camion.

Traffico dunque deviato sulla strada provinciale che attraversa i rioni alti di Lecco per la viabilità in discesa, mentre nessuna conseguenza per i veicoli diretti in Valle.

AGGIORNAMENTO ORE 15:53

Strada riaperta