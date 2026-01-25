ULTIM’ORA: PRESIDENZA PROVINCIA, ALESSANDRA HOFMANN CONFERMATA

LECCO – ANTICIPAZIONE LECCO NEWS

Dal seggio unico allestito nella sala don Ticozzi in via Ongania a Lecco la notizia in anteprima sul nostro quotidiano on line: Alessandra Hofmann, candidata del centrodestra, è stata riconfermata presidente della Provincia.

–

La differenza in punti è pari a circa 2.000; da Lecco città un voto “a tradimento” ovvero una scheda (di grande peso numerico) da centro sinistra a favore di Hofmann. Indiscrezioni parlano inoltre di un autentico “voltafaccia” da parte dei votanti di Galbiate (maggioranza in teoria favorevole a Vergani. La mancata candidatura alla presidenza del sindaco Giovanni Montanelli avrebbe portato alla “giravolta” elettorale ai danni del centro sinistra.

A breve dati, servizi e interviste dai nostri inviati.

RedPol