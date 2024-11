BELLANO – Notizie ancora frammentarie, l’episodio di cronaca nera sarebbe ancora in corso, con Polizia e carabinieri impegnati in una sparatoria con dei criminali all’altezza dell’uscita di Bellano della SS36 in direzione Sud.

Sarebbero diverse le forze dell’ordine coinvolte nell’inseguimento dei delinquenti, dopo una rapina in banca in Valtellina…