UN AUTUNNO DI COMUNITÀ NEI RIONI CON “THE FACTORY”

LECCO – Prosegue il percorso di The Factory, il progetto di welfare comunitario che promuove la partecipazione attiva, la socialità e il benessere nei Rioni di Belledo, Germanedo e Caleotto.
Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, la rete di partner ha organizzato un ricco calendario di eventi dedicati in particolare all’inclusione delle persone sole e anziane, ed altri aperti a tutta la cittadinanza.
“Tra le vie dei rioni. Occasioni per ritrovarsi, incontrarsi, partecipare e vivere insieme la comunità” è il titolo del programma autunno–inverno, che propone momenti di cura collettiva degli spazi pubblici, incontri informativi sulla salute, laboratori creativi e pranzi conviviali a prezzi calmierati.
Questi eventi rappresentano quattro modalità diverse per coinvolgere attivamente le persone che vivono nei rioni e per prendersi cura del nostro territorio.
“La comunità prende forma quando le persone scelgono di mettersi in gioco insieme, condividendo idee, tempo, energie ed anche fatiche – commenta Emanuele Manzoni, Assessore al Welfare del Comune di Lecco – È in questo modo di fare comunità che i Rioni rimangono luoghi vivi, capaci di generare occasioni di incontro e di attenzione reciproca. The Factory racconta proprio questo: la bellezza di un territorio che si prende cura con le relazioni, la creatività e la partecipazione di chi lo abita. Una comunità che si costruisce insieme è una comunità che può guardare alle sfide del futuro con fiducia”.
Eventi in evidenza
- Pulizia comunitaria
30 ottobre, 13 novembre e 11 dicembre – 10
Ritrovi in diverse aree dei Rioni, seguiti da momenti conviviali e pranzi comunitari.
Info: Tatiana 348 5448443 / Giorgio 366 2372270
- Merende e incontri informativi sulla salute
31 ottobre e 26 novembre – TANÀ Cafè, via Eremo 2, Lecco
A cura del Dott. Filetti e degli Operatori de La Casa di Stefano
Info e iscrizioni: Francesco 342 3007601
- Laboratorio espressivo di ceramica
3 e 10 novembre – 14
Artimedia Lecco, Comunità Pastorale Madonna alla Rovinata e Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi
Un’esperienza creativa aperta a tutti per realizzare fiori in ceramica.
Info: Anna 344 1875793
- Pranzi calmierati over 65
Tutti i lunedì di novembre e i lunedì 1, 15 e 22 dicembre
TANÀ Cafè (via Eremo, 2) e Reetrovo Bistrò (via Privata Maroncelli – Tennis Club)
Info e iscrizioni: Francesco 342 3007601
- Pranzo di Natale over 65
3 dicembre – 12.30
Oratorio di Germanedo, via Asilo Monumento 13
Un momento speciale di festa, condivisione e divertimento.
Info: Antonella 348 6502525
- Segui la Stella
13 dicembre – 14
CFP Consolida, via A. Grandi 28/A, Lecco
Tradizionale evento natalizio del CFP Consolida aperto al territorio.
Info: segreteria@cfpplecco.it – 0341 362051
“Vogliamo rendere i Rioni luoghi vivi e accoglienti, dove nessuno si senta solo e dove la comunità si prenda cura di sé e dei propri spazi”, sottolinea Andrea Sangalli, direttore CFP Consolida.
The Factory è un progetto sostenuto dal Comune di Lecco, dall’Ambito Distrettuale di Lecco, dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese e da Impresa Sociale Girasole. Capofila è CFP Consolida.
Le attività sono realizzate in collaborazione con: Artimedia, “La Casa di Stefano”, Circolo ARCI Promessi Sposi, Gruppo Amici di Germanedo, Servizio CESEA e Servizi integrati di comunità del Comune di Lecco, Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi, Comunità Pastorale Madonna alla Rovinata insieme alla cittadinanza.