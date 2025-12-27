UN CAMMINO DI LUCE: IL PRESEPE VIVENTE DI MALAVEDO E RANCIO BASSA

LECCO – Nella sera del 24 dicembre, la Vigilia di Natale è stata illuminata dal Presepe Vivente “Sulle Orme della Luce”, un momento intenso di fede e partecipazione che ha coinvolto numerosi fedeli e famiglie della Comunità Pastorale dei Beati Mazzucconi e Monza. L’iniziativa, ispirata alle parole del Vangelo di Giovanni “Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre” (Gv 12,46), ha offerto ai partecipanti l’occasione di riscoprire il significato profondo del Natale attraverso un cammino condiviso, fatto di silenzio, preghiera e contemplazione.

Il percorso ha preso avvio, nonostante la pioggia incessante, alle 19.45 dalla chiesa di Malavedo, dando inizio a una suggestiva rappresentazione itinerante della Natività. Lungo il tragitto, le scene del presepe vivente hanno accompagnato i presenti in un clima di raccoglimento, trasformando le strade in un luogo di incontro e di testimonianza.

Il cammino si è concluso presso la chiesa di Rancio Bassa, dove alle 21.15 è stata celebrata la messa della Notte di Natale, momento centrale e conclusivo della serata, vissuto con grande partecipazione.

Il presepe vivente “Sulle Orme della Luce” si è confermato ancora una volta come un’esperienza capace di unire tradizione e fede, rafforzando il senso di comunità e offrendo a tutti un segno concreto di luce e speranza nella notte santa del Natale.