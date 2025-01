UN CICLO D’INCONTRI SULL’I KING CON GIOVANNI MARABOLI

LECCO – La biblioteca civica U. Pozzoli di Lecco organizza un ciclo di incontri con Giovanni Maraboli, scrittore, giornalista, consulente editoriale e autore del libro “Consultazioni de l’I King”. Gli appuntamenti saranno interamente dedicati all’approfondimento dell’I King, conosciuto anche come Libro dei mutamenti, un antico sistema di divinazione cinese, che risale presumibilmente al II millennio a.C.. Maraboli ha infatti alle spalle un lungo percorso di studio e interpretazione di questo testo antico e di straordinaria rilevanza culturale e filosofica, a seguito dell’incontro con il docente Otto Lanz, allievo del noto Carl Gustav Jung. L’I King rappresenta infine un ponte tra tradizione orientale e riflessione occidentale e stimola domande profonde sulla natura umana e sull’esistenza.

Così l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza: “Ancora una serie di incontri di approfondimento in biblioteca, nel solco di questa nuova linea, lanciata ormai diversi anni fa, dalla biblioteca come luogo non solo di studio, consultazione e conservazione, ma anche di incontro culturale e di scambio. Grazie a questo breve ciclo di conferenze avremo modo di approfondire lo studio dell’I King insieme a un suo grande conoscitore”.

Nel corso degli incontri, i partecipanti avranno l’opportunità di viaggiare tra filosofia, simbolismo e spiritualità, in un contesto che favorisce la condivisione e il dialogo. Gli incontri si svolgeranno ogni sabato di febbraio dalle 15:30 alle 17:30 presso la sala “sezione locale” della biblioteca civica Uberto Pozzoli. Per partecipare agli incontri è necessario iscriversi compilando il modulo a questo collegamento. La partecipazione è gratuita e i posti disponibili sono sette. Per ulteriori informazioni scrivere a biblioteca@comune.lecco.it o chiamare il 0341 481122.