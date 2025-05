UN CORTO GIRATO A LECCO AL “NEXT STEP FILM FESTIVAL” DI CANNES

CANNES (F) – Ci sarà anche Lecco nella kermesse legata al Festival del Cinema di Cannes che si sta svolgendo in questi giorni. Sembra incredibile, ma il lavoro di un gruppo di filmmaker e ragazzi attori, sceneggiatori, registi e tecnici vari hanno girato proprio a Lecco, all’inizio di quest’anno un piccolo corto dal titolo “Denti” in categoria Horror. A realizzarlo una troupe interamente lecchese, a cominciare dal regista Frank Dell’Oro, all’ideatrice del progetto, lecchese di nascita, Elisa Manzini, sceneggiatrice professionista che vive e lavora a Los Angeles e che da tempo voleva realizzare qualcosa anche nella sua città d’origine.

Attori e produttori sono sempre della provincia lariana, fra tutti Paolo Sandionigi e le attrici Nadia Puma e Alessandra Viganò e l’operatore Nicolò Tagliabue. I ragazzi si sono conosciuti grazie alle iniziative della Lecco Film Commission che ha come prerogativa, non solo di far conoscere luoghi e location del territorio, ma valorizzare e scoprire i talenti nel settore cinema e, dopo una serie di incontri che hanno fruttato la conoscenza e fatto confrontare le varie esperienze, anche organizzando rassegne, partecipando a film importanti o sperimentali, vincendo anche premi, ecco che una di queste esperienze ha dato un frutto sperato, la partecipazione al Next Step Film al Festival di Cannes.

Si tratta di una sezione che vuole premiare e far conoscere i nuovi autori del cinema di domani e dopodomani. Dalle varie edizioni della rassegna sono stati riconosciuti validi e trasferiti al festival molte opere finaliste del Next Step Film Festival di Cannes. La trama è la seguente: Tornata a casa dal padre morente, una donna ferita e con una strana ossessione per i denti ha la possibilità di vendicare il trauma subito durante l’infanzia. Girato proprio a Lecco in diversi angoli della città, ma soprattutto nei pressi dell’imbarcadero il film si avvale di una troupe consistente e oltre all’originalità della scrittura, ogni collaboratore ha messo a frutto le proprie professionalità per un piccolo gioiello cinematografico che la giuria del Next Step Film non potrà che apprezzare.

Il cast artistico e tecnico ha visto impegnati: nella Regia Frank Dell’Oro. Sceneggiatura di Elisa Manzini.

Attori: Nadia Puma la madre Alessandra Viganò Lara, Silvano Sironi il vicino di casa, Aldo Manzini il fratello. Inoltre: Elisa Manzini executive producer, Elisa Marini supervising producer e first assistant director, Paolo Sandionigi producer, Rebecca Stahl associate producer.

La colonna sonora originale è di Dario Forzato. Direzione della fotografia Nicolò Tagliabue. Truccatori e parrucchieri Valentina Viganò makeup artist. Alexa Cassaro Illustratrice del manifesto. Jose’ Brambilla boom operator. Gabrielle Turgeon performer. Matteo Maranzana sound designer. Diego La Rosa Montaggio e colorist. Kasra Ghazi Asgari Set photographer e Andrea Fomasi production assistant.

P. C.