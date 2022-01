LECCO – La Fondazione comunitaria del lecchese insieme a Lario Reti Holding e ad Acel Energie ha istituito un fondo per sostenere le arti, la musica e la danza dal vivo. Già stanziati 240mila euro divisi tra due bandi, uno per gli eventi del periodo maggio-ottobre 2022 e uno per gli appuntamenti che saranno in calendario tra novembre 2022 e aprile 2023.

Possono partecipare enti e organizzazioni no profit, esclusi dunque i professionisti del settore. Verranno erogati contributi a copertura dell’80% della proposta e non potranno comunque superare la cifra di 8mila euro, e gli organizzatori dovranno raccogliere donazioni pari almeno al 25% del contributo erogato. A valutare le candidature una commissione composta da rappresentanti di ‘Fondazione’ e delle due aziende partecipate.

Per informazioni e chiarimenti sul Bando o eventuale supporto per il caricamento della domanda: Marta Greppi, Fondazione comunitaria del Lecchese, 0341.353123 (ore 9.00 – 13.00) – progetti@fondazionelecco.org.