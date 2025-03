UN GRANDE SUCCESSO IL DEBUTTO DI “RAPSODIA MANZONIANA” AL CINEMA

LECCO – Oltre un centinaio di spettatori al cinema teatro ‘Nuovo Aquilone’ e circa ottanta studenti delle scuole medie superiori della città all’auditorium dell’Officina Badoni hanno assistito, nella serata di mercoledì, alla proiezione in contemporanea del docufilm RAI ‘Rapsodia Manzoniana’ dedicato ad Alessandro Manzoni, nato da un’idea di monsignor Davide Milani, presidente dell’Ente dello Spettacolo Italiano, e di Davide Rampello, direttore creativo dello studio Rampello & Partners.

Presenti al completo al “Nuovo Aquilone” i protagonisti del docufilm che, al termine della proiezione, hanno dato vita a un dibattito vivace e intenso, animato, oltre che da Davide Rampello, anche da Daniele Rampello (produttore, CEO e fondatore di Rampello & Partners), Andrea Longhin (regista e fondatore di Nubifilm Studio) e dagli autori e sceneggiatori Angelo Urgo e William Gray. I personaggi del docufilm sono: Marco Barban (Napoleone), Giovanni Casabianca (Adelchi), Laura Ciccarelli (Monaca di Monza), Raffaella Erre (Giulia Beccaria), Sabrina Ferrario (Lucia / Enrichetta Blondel), Alessandro Grima (Alessandro maestro di teatro), Rocco Petrillo (Manzoni 2), Filippo Pizzocri (Renzo) e Leonardo Tafuri (Manzoni 1). Con loro, in sala, anche Stefano Motta, scrittore e studioso di Alessandro Manzoni, che nel docufilm è, insieme a Beppe Vessicchio, Gianni Canova ed Eleonora Mazzoni, uno degli esperti chiamati ad approfondire la figura e l’opera di Alessandro Manzoni e del suo romanzo.

Ad aprire la serata l’intervento di Marco Canzi, vicepresidente di Acinque, main sponsor del progetto insieme a FNM: “Per chi, come Acinque, è espressione di un territorio, poter contribuire alla valorizzazione del suo patrimonio culturale è parte integrante della mission aziendale – ha affermato Canzi – E ‘Rapsodia Manzoniana’ risponde in modo perfetto a questo compito, perché racconta un grandissimo artista che è profondamente legato a Lecco e ci fa conoscere dall’interno un romanzo che è parte della storia e dell’identità di questa città e questo territorio. Ma, soprattutto, lo fa in modo nuovo, con l’obiettivo di parlare ai giovani, di avvicinarli a una serie di valori e messaggi che sono ancora oggi di straordinaria attualità. La cultura è l’anima di una comunità: creare prodotti che contribuiscano a diffonderla, soprattutto tra i giovani, è un modo per costruire un futuro migliore”.

“Noi Lecchesi siamo manzoniani per precetto, perché siamo nati qui – ha detto Mauro Piazza, sottosegretario all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio di Regione Lombardia – Questo docufilm è uno strumento che ci aiuta a diventare manzoniani per scelta. Un grande affresco che parla di questo territorio e del suo passaggio, contribuendo a promuoverne la conoscenza oltre i confini locali”.

“La nostra società contemporanea vive una costante dimenticanza: dimentica il passato e consuma rapidamente il presente, proiettata sul futuro. Ma questa mancanza di memoria è un vulnus che finisce per impedirci di costruire realmente il nostro futuro – ha aggiunto Davide Rampello – ‘Rapsodia manzoniana’ nasce con l’obiettivo di recuperare questa memoria, fatta di grandi protagonisti come Alessandro Manzoni ma anche di storie di gente umile come Lucia e Renzo, di paesaggio e territorio, per trasmetterla ai giovani”.

“Abbiamo voluto realizzare un docufilm che parlasse di Alessandro Manzoni e delle sue opere con un linguaggio originale, immediato, facilmente comprensibile – ha detto il produttore Daniele Rampello – Niente a che vedere con il modo con cui, purtroppo, il Manzoni viene studiato a scuola. Un prodotto che vuole essere coinvolgente ed emozionante, per far riflettere sui grandi temi proposti dal Manzoni, sulla sua figura e sulle figure protagonisti del suo romanzo, e non solo, mettendone in rilievo la componente umana e il dramma che ciascuno di loro vive. Per questo abbiamo scelto uno staff di giovani, come il nostro regista e i nostri autori e sceneggiatori, e un cast di attori under 35 di una scuola di teatro lombarda. Un progetto che è anche un format esportabile e replicabile all’infinito, se pensiamo a quanti straordinari personaggi hanno fatto, nei secoli, la storia della nostra regione e oggi sono sconosciuti ai più”.

“C’è intensità e ritmo in questo docufilm e ci sono scelte di fotografia e di tagli filmici differenti. E c’è una compresenza di più linguaggi: il film, appunto, ma anche il teatro, la scrittura, la musica. E vederlo stasera per la prima volta proiettato sul grande schermo ci riempie di emozione”, ha commentato il regista Andrea Longhin.