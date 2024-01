UN IMPUTATO A PROCESSO “ABBREVIATO” PER LA SPARATORIA A BULCIAGO

LECCO – Sparatoria di Bulciago, Giovanni Giuseppe Mercuri sarà processato con rito abbreviato. Il 31enne di Costa Masnaga deve rispondere della sparatoria avvenuta nel febbraio di un anno lungo la statale 342, all’altezza di Bulciago.

È accusato di tentato omicidio: un giovane extracomunitario venne colpito da un proiettile esploso da un’altra vettura in transito sulla Briantea e per le ferite riportate finì contro un’altra auto e venne ricoverato al ‘Sant’Anna’ di Como. Durante le cure venne trovato un proiettile nella spalla del giovane marocchino e dalle indagini dei carabinieri emerse che la sparatoria aveva avuto origine per un regolamento di conti tra bande di magrebini.

Presunti responsabili della sparatoria, Mercuri e due marocchini di 32 e 33 anni.

Oggi nell’udienza preliminare davanti al Gup Nora Lisa Passoni, il legale di Mercuri ha chiesto il rito abbreviato, mentre per i due marocchini il rito sarà scelto nell’udienza di aprile.

RedGiu