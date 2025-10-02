UN INCONTRO PARTECIPATO SU DENATALITÀ E PROSPETTIVE PER LECCO

LECCO – Venerdì 26 settembre, nonostante la pioggia e il clima autunnale, oltre 100 persone hanno riempito la Sala Efes di Lecco per partecipare all’incontro pubblico “Inverno demografico: quali prospettive per Lecco?”, promosso da Appello per Lecco, Azione, Gruppo Per Lecco e Insieme.

La serata ha rappresentato un momento di confronto serio e pragmatico su una delle sfide più urgenti per il futuro del nostro Paese e della nostra città: il calo delle nascite e l’invecchiamento della popolazione. Trent’anni di cambiamenti sociali e di scelte politiche poco efficaci hanno reso l’Italia poco attrattiva per i giovani, con un effetto paradossale: la diminuzione del desiderio stesso di genitorialità.

La prof.ssa Francesca Luppi ha illustrato con chiarezza come la denatalità sia solo la punta dell’iceberg di un disagio più profondo: difficoltà nell’acquisto o affitto della casa, incertezza lavorativa, salari fermi da decenni, relazioni sempre più instabili e difficoltà nel conciliare carriera e famiglia. Un quadro che ha visto un peggioramento costante dal 1995 ad oggi.

Eppure, come ha ricordato Luciano Gualzetti, il tempo della speranza va costruito oggi. L’esempio della Germania, che ha saputo invertire il trend negativo grazie a politiche pubbliche mirate, dimostra che è possibile agire. Investire nella parità genitoriale, nei congedi adeguati anche per i padri, e nella possibilità per le madri di continuare a lavorare sono misure che portano risultati concreti.

A chiudere la serata è stata Elena Bonetti, presidente di Azione e già Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia nel Governo Draghi, che ha sottolineato come ogni politica seria, anche a livello locale, debba essere portatrice di fiducia e speranza per le nuove generazioni.

In questo contesto, è emerso con forza un messaggio chiave: Lecco deve diventare un luogo dove i giovani possano immaginare e costruire il proprio futuro.

Particolarmente significativo è stato il clima di ascolto e partecipazione: tra il pubblico erano presenti esponenti di diverse forze politiche. Questo dimostra che quando si affrontano temi seri con approccio pragmatico, si può superare la polarizzazione e costruire un terreno comune di dialogo e collaborazione.

L’incontro ha segnato l’inizio di un percorso di approfondimento e confronto che proseguirà nei prossimi mesi. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 20 ottobre alle 21 presso l’Ostello di Lecco, dove si parlerà di PGT (Piano di Governo del Territorio). A seguire, tra novembre e dicembre, sono in programma incontri dedicati all’intelligenza artificiale e alle implicazioni sulla socialità e al binomio industria-turismo, con uno sguardo sempre rivolto al futuro di Lecco.

I promotori continueranno a lavorare insieme per portare il dibattito in città sui temi che contano e per stimolare momenti di confronto aperto, costruttivo e inclusivo.