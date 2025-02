UN MUSICAL PER LA SOLIDARIETÀ: “THE GREATEST SHOW” A SIRONE PER AS.IT.O.I.

SIRONE – Domenica 9 febbraio alle 17, il Teatro San Carlo di Sirone ospiterà The Greatest Show, spettacolo della compagnia Ohana Musical Company, con l’obiettivo di sostenere As.It.O.I. – Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta, promotrice della serata stessa. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza per sostenere le attività dell’associazione che dal 1984 si occupa di informazione, educazione e orientamento per migliorare la qualità di vita alle persone affette da questa malattia.

Andrà in scena il musical ispirato al film del 2017 di Hugh Jackman e realizzato dalla compagnia teatrale Ohana Musical Company, nata nel 2022 a Besana Brianza e composta da oltre 35 giovani ragazze e ragazzi. Lo spettacolo, che ha già conquistato i teatri con 7 repliche sold out nelle province di Monza e Brianza, Lecco e Varese, è realizzato interamente dal vivo con canzoni live con traduzioni e arrangiamenti originali interpretate sul palco da un cast giovane ed energico. In questa produzione emozionante e coinvolgente, capace di incantare spettatori di ogni età, anche le musiche sono suonate in teatro grazie alla Ohana Musical Band, composta da tastiera, basso, chitarra e batteria.

The Greatest Show è frutto della regia di Davide Villa, 30enne di Besana Brianza leader di Ohana Musical Company: “Siamo incredibilmente felici del successo che The Greatest Show ha ottenuto fino a oggi: la risposta del pubblico è stata straordinaria e vedere ogni spettacolo esaurito è una soddisfazione immensa. Essendo totalmente autoprodotti, non era affatto scontato riuscire a raggiungere questi risultati. La collaborazione con As.It.O.I. ci riempie ora di orgoglio: poter fare del bene attraverso la nostra passione per il teatro è un valore aggiunto inestimabile e ci auguriamo che questa sia solo la prima di tante collaborazioni future con l’associazione”.

“Attraverso questo evento, l’arte e la solidarietà si uniscono in un connubio di grande intensità” spiega Leonardo Panzeri, presidente di As.It.O.I. “La collaborazione con Ohana Musical Company ci dà l’opportunità di far conoscere al pubblico le finalità della nostra Associazione, che promuove la ricerca scientifica per una patologia rara e lo sviluppo di progetti per la vita quotidiana per le persone con osteogenesi imperfetta. In modo particolare, vogliamo porre in evidenza l’attuale progetto ‘GiocandOInsieme’, nato per offrire ai bambini la possibilità di vivere esperienze nuove, senza il timore di una ‘vita fragile’. Siamo grati a tutti coloro che parteciperanno e contribuiranno a rendere questa serata indimenticabile”.

Per assicurarsi il posto, contattare info@asitoi.it

Chi è As.It.O.I. Fondata nel 1984, l’Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta è da oltre 40 anni al fianco delle persone e delle famiglie colpite da questa malattia, una condizione genetica rara caratterizzata da fragilità e deformità ossea. L’associazione si impegna a supportare la ricerca scientifica, promuovere attività di inclusione sociale e favorire una vita indipendente per i pazienti. Tra le sue iniziative, As.It.O.I. organizza convegni, eventi di sensibilizzazione come il Wishbone Day e offre supporto diretto alle famiglie.

Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.asitoi.it/