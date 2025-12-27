UN NATALE DI SORRISI E CALCIO PER TUTTA L’ATTIVITÀ DI BASE BLUCELESTE

LECCO – Il Natale dell’attività di base bluceleste della Calcio Lecco è stato un vero momento di festa, capace di coinvolgere tutte le annate, dai più piccoli ai gruppi già più strutturati, in un clima di entusiasmo, gioco e condivisione. Un appuntamento pensato per celebrare lo sport come occasione di crescita e divertimento, mettendo al centro i bambini e le loro famiglie.

Grande energia e sorrisi hanno accompagnato tutti in particolare, la gioia contagiosa dei Primi Calci 2018 e dei Pulcini 2016 ha rappresentato il cuore della giornata: i più piccoli hanno vissuto il campo con spontaneità e meraviglia, mentre i Pulcini hanno mostrato entusiasmo, spirito di squadra e voglia di divertirsi insieme.

Allenatori ed educatori hanno seguito i bambini con attenzione e partecipazione, sottolineando l’importanza di un percorso che non guarda solo al risultato, ma soprattutto al benessere, alla crescita personale e ai valori dello sport. Ogni annata ha avuto il proprio spazio, contribuendo a creare un evento inclusivo e coinvolgente per tutta la famiglia bluceleste.

La festa di Natale ha così rafforzato il senso di appartenenza alla società, trasformando un semplice momento sportivo in un’occasione di incontro e condivisione. Un pomeriggio vissuto con leggerezza e allegria, che ha lasciato nei giovani calciatori il ricordo di un Natale speciale, fatto di pallone, amicizia e tanta passione bluceleste.

A coronare questa giornata, è arrivato anche il messaggio del presidente Aniello Aliberti, rivolto in particolare alla Categoria Pulcini Under 10. Il Presidente ha espresso il suo sincero attestato di stima per l’impegno, la passione e la forza d’animo dimostrati dai ragazzi e dallo staff tecnico. Ha sottolineato come i valori e gli obiettivi comuni siano fondamentali per costruire un percorso di crescita, individuale e di squadra, e ha elogiato il lavoro dei mister Giuseppe e Maurizio, che stanno accompagnando i giovani atleti nel loro cammino sportivo e umano.

“Continuate a indossare con orgoglio la nostra maglia in ogni partita – scrive Aliberti – e ricordatevi che nello sport si vince insieme, perché un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune può raggiungere l’impossibile”. Un augurio che si chiude con un abbraccio bluceleste e con la speranza che il 2026 sia un anno pieno di sogni e soddisfazioni, sportive e personali, per tutti i bambini e le loro famiglie.

G. P.