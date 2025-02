UN NORVEGESE AL LECCO: L’ATTACCANTE JULIAN KRISTOFFERSEN È BLUCELESTE

LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Julian Kristoffersen, classe 1997, attaccante norvegese, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025.

Nato a Horten (Norvegia), è cresciuto in Danimarca nel settore giovanile dell’FC Copenhagen, per poi passare in Svezia al Djurgarden, tornare in Danimarca con l’Hobro IK e trasferirsi in Corea del Sud con i Jeonnam Dragons.

È arrivato in Italia nel 2021 con la Salernitana, con cui ha giocato in Serie A, in Serie B e in Coppa Italia (9 presenze complessive), con il Cosenza in Serie B e poi in Serie C con Virtus Verona, Ancona e Pro Sesto. La sua ultima esperienza è stata in Serbia, con lo Jedinstvo Ub. Dal 2013 al 2017 ha giocato con le nazionali giovanili della Norvegia.

Indosserà la maglia numero 19.

RedSpo