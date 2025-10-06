UN PASSO AVANTI PER LA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI LECCO

LECCO – Oggi è stato ufficialmente sottoscritto il disciplinare per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione e contabilità dei lavori della nuova Caserma del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco. La struttura sorgerà in viale Don Giovanni Ticozzi su un’area demaniale di circa 14.000 metri quadrati.

L’incarico è stato assegnato dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia-Romagna, su mandato del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti guidato da Piero Luconi, vincitore del concorso internazionale di progettazione del 2019, sarà responsabile dello sviluppo del progetto.

Dal 1992 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco opera nella sede di piazza Bione 12, ex distaccamento di Como. Dopo oltre trent’anni di attesa e vari tentativi non realizzati, questa firma rappresenta una tappa concreta verso la costruzione di una caserma moderna e funzionale, adeguata alle necessità operative della provincia.

Il progetto, scelto tra 95 proposte, prevede un investimento complessivo di circa 12,5 milioni di euro. Il cronoprogramma stabilisce la consegna del progetto definitivo entro 160 giorni e quello esecutivo entro 80 giorni dall’avvio delle successive fasi.

Il Comandante dei Vigili del Fuoco di Lecco, Antonio Giulio Durante, ha sottolineato che si tratta di un passo importante, seppure il percorso richieda ancora passaggi amministrativi e finanziari prima dell’inizio dei lavori. Questo segnale dimostra attenzione verso il territorio e il personale, che da anni lavora in strutture ormai inadeguate.

La nuova caserma offrirà spazi più razionali per i mezzi di soccorso ordinari e speciali, per i nuclei specialistici provinciali e gli uffici amministrativi, garantendo ambienti conformi agli standard nazionali e maggiormente adatti alle esigenze di intervento urgente a beneficio della comunità di Lecco.