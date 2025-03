UN PO’ DI LECCO NELLA COPPA ITALIA A2 BASKET DONNE VINTA DA EMPOLI

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – C’è un’anima lecchese protagonista assoluta nella vittoria della Coppa Italia di A2 del basket femminile di Empoli contro Limonta Costa Masnaga.

Se la squadra lecchese rinomata da anni al top nel circuito nazionale dal cui vivaio sono uscite campionesse volate anche oltreoceano come Matilde Villa, selezionata dalle Atlanta Dream nel Draft della WNBA, il massimo campionato femminile statunitense, oggi in una gara punto a punto sono state sconfitte per mano toscana, quella della Rosa Scotti Empoli, che ha però un cuore sfafillante lecchese, Silvia Colognesi, anch’essa diventata grande negli anni proprio come talento di Costa Masnaga prima dell’esperienza importante e formativa di prim’ordine con la squadra ligure di La Spezia e da quest’anno, inamovibile talento tambureggiante appunto di Empoli, portata per mano e canestri insieme al talento di una squadra sorprendente anche in campionato, ad alzare la prima coppa Italia della sua storia.

Il risultato finale 75-74 esprimere la qualità di entrambe le squadre.

Partita avvincente aperta proprio da una tripla della lecchese Colognesi

E poi un continuo equilibrio che resiste fino all’intervallo, chiuso sul 39-41.

Nell’ultimo spicchio di gara un altro tiro dalla media di Colognesi porta il vantaggio a +8 ma la partita è tutt’altro che chiusa, la classe e l’orgoglio di Costa mettono tutto in discussione.

E a due secondi dalla fine infatti Costa è a -1.

Un rimbalzo offensivo di Empoli sancisce il risultato definitivo. 75-74

Empoli con un bel po’ di Lecco – Silvia Colognesi infatti fa registrare (14 punti, 9 rimbalzi, 5 assist, 21 di valutazione) oltre a una Final Eight di tutto rispetto – vince la prima Coppa Italia della sua storia.