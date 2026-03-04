UN POMERIGGIO DI SPORT E SORRISI ALL’ORATORIO DI OGGIONO

OGGIONO – L’oratorio di Oggiono ha ospitato un pomeriggio di intensa attività sportiva dedicato ai gruppi di minivolley S3 White e Green, protagonisti di un concentramento che ha messo in evidenza l’importanza formativa dello sport giovanile. L’iniziativa ha richiamato numerosi bambini, accompagnati da famiglie e sostenitori, creando un clima vivace e partecipato che ha valorizzato l’intero evento.

Nel corso delle partite, i giovani atleti hanno mostrato impegno, entusiasmo e una crescente padronanza dei fondamentali della pallavolo, confermando il valore educativo del percorso S3, pensato per favorire l’apprendimento attraverso il gioco. Le azioni in campo sono state caratterizzate da un’alternanza di momenti tecnici e situazioni più spontanee, tipiche dell’età, ma sempre accompagnate da un atteggiamento positivo e collaborativo. Il sostegno del pubblico, composto in gran parte da genitori e familiari, ha contribuito a creare un ambiente accogliente e motivante, sottolineando il ruolo centrale della comunità nel percorso sportivo dei più piccoli.

Determinante è stato anche il lavoro degli allenatori e dei volontari dell’oratorio, che con competenza e disponibilità hanno garantito un’organizzazione efficace e un contesto sereno in cui ogni bambino ha potuto esprimersi liberamente. La giornata si è così trasformata in un’occasione non solo sportiva, ma anche sociale ed educativa, capace di rafforzare i legami tra le famiglie e di promuovere valori quali rispetto, collaborazione e partecipazione.