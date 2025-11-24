UN RIGORE ALLO SCADERE PUNISCE IL LECCO: 0-1 CONTRO IL CITTADELLA

LECCO – Tanto rammarico al termine di una partita decisa da un tiro dal dischetto a pochi minuti dal termine, che ha visto il Lecco imporre il proprio gioco sul Cittadella, pagando soprattutto la poca freddezza sottoporta.

Un primo tempo tutto di marca bluceleste al Rigamonti-Ceppi, con il Lecco che spreca una pioggia di occasioni contro un Cittadella in apnea.

Già al 2’ Sipos impegna severamente Zanellati, poi ancora l’attaccante manca il bersaglio da buona posizione.

Voltan entra al posto di Frigerio infortunato e prova a dare vivacità all’attacco, ma anche lui si vede respingere più volte le conclusioni.

Il Cittadella si limita a difendersi, con un solo tentativo di Castelli facilmente bloccato da Furlan. Nel finale ancora Lecco vicino al gol con Zanellato e Sipos, ma la porta resta stregata. Si va al riposo sullo 0-0, con i padroni di casa che avrebbero meritato il vantaggio per intensità e gioco.

Alla ripresa il Lecco prende in mano il gioco: Metilka ci prova da lontano, poi Kritta serve Sipos che sfiora il gol. Al 61′ clamorosa mischia in area veneta: Voltan e Galeandro non trovano la porta. Poco dopo, Tanco di testa manda alto su cross di Voltan. Valente inserisce Alaoui e Pellegrino per dare freschezza.

Il match sembra in controllo, ma l’episodio chiave arriva all’82′: su un innocuo cross da sinistra, Zanellato colpisce di mano in area. Rigore netto, trasformato con freddezza da Castelli che spiazza Furlan e porta il Cittadella avanti.

Il Lecco reagisce con orgoglio: Alaoui spreca, poi in pieno recupero Mihali calcia a botta sicura, ma trova la deviazione di Zanellato sulla linea. Una partita dominata che si chiude con un’amara sconfitta e tanto rammarico.

RedSpo

LECCO-CITTADELLA 0-1

Primo tempo 0-0

MARCATORE: Castelli (CT) 41′ s.t. rig

ARBITRO: sig. Andeng Tona Mbei (sez. AIA di Cuneo)

SPETTATORI: 2.383, 45 ospiti.