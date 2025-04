UN RUGBY LECCO TENACE SCONFITTO DA MILANO, ORA TESTA AI PLAYOUT

LECCO – L’ultima partita della stagione regolare del campionato si chiude con una sconfitta per il Rugby Lecco, che assume un distacco più importante a causa di una meta segnata da Milano proprio sul fischio finale dell’arbitro. I blucelesti hanno disputato una partita, contro un avversario di tutto rispetto, sagace, gagliarda ed attenta, senza mai mollare per tutti gli ottanta minuti.

Nonostante le posizioni in classifica fossero ormai consolidate, Lecco ha profuso il suo massimo impegno, coronando una stagione di tutto rispetto.

Ora, con la retrocessione del fanalino di coda Monferrato, i ragazzi di Damiani dovranno disputare i play out per la permanenza in A. La prima partita Lecco la disputerà al Bione contro San Donà e poi a seguire contro Primavera Roma.

AMATORI & UNION RUGBY MILANO – RUGBY LECCO CAFFÈ AGOSTANI: 41 – 28

AMATORI & UNION RUGBY MILANO : Trivillin, Bertossi, Bianchetti, Riva, Ronza, Crepaldi, Fontana, Mastromauro, Signorelli, Marroccoli, Garbelotto, Proietti, Ferlisi, Rolla, Cisimo. A DISPOSIZIONE: Arnaboldi, Scaglione, Cordoni, Carozzo, Pirotta, Carmo, Elemi, Saita. ALLENATORE: Grangetto Federico Nicolas

RUGBY LECCO CAFFÈ AGOSTANI: Messa, Alippi, Crimella, Rusconi, Castelletti, Mauri, Pellegrino, Pandiani, Catania, Colombo, Valentini, Biffi, Shalby, Betchvaia, Turco. A DISPOSIZIONE: Vacirca, Robledo, Galli, Maspero, Fumagalli, Sala, Riva. ALLENATORE: Damiani Sebastian.

MARCATORI LECCO: 28° p.t. meta Messa trasformata Pellegrino, 40° p.t. meta Castelletti trasformata Pellegrino, 8° s.t. meta Colombo trasformata Pellegrino, 29° s.t. meta Mauri trasformata Pellegrino

MARCATORI MILANO: 4° p.t. calcio punizione Riva, 8° p.t. meta Ferlisi trasformata Riva, 17° p.t. meta Ronza trasformata Riva, 3° s.t. meta Mastromauro trasformata Riva, 19° meta Arnaboldi trasformata Riva, 23° p.t. calcio punizione Riva, 40° s.t. meta Cardoni trasformata Riva

NOTE: 26° p.t. cartellino giallo Pandiani.

RedSpo