UN SUCCESSO IL 1° TORNEO DI AIRBALL AL PARCO DUE MANI DI BALLABIO

BALLABIO – Il torneo di airball organizzato in paese nel fine settimana si è rivelato una dinamica competizione 3vs3 che ha attirato appassionati da tutto il territorio. L’evento, che si è svolto al parco Due Mani, è stato sostenuto dall’Asc Ballabio e dal Comune a testimonianza dell’impegno di quest’ultimo nella promozione del talento atletico e della sportività. Il torneo, pensato per gli adulti, ha messo in mostra l’agilità e il lavoro di squadra dei partecipanti sostenuti da un’ottima organizzazione, offrendo uno spettacolo emozionante per gli spettatori.