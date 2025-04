UN SUCCESSO IL CONCERTO DELLA STOPPANI IN MUSICA NELLA CHIESA DEGLI IRAM

LECCO – Sono stati davvero tanti ad aver accolto l’invito ad assistere, nel pomeriggio di ieri, domenica 6 aprile, al concerto dell’orchestra “Stoppani in musica” che si è esibita nella chiesa degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco .

Un’orchestra “giovane”, diretta da Elena Tartara e Maurizio Fasoli, che ha coinvolto il numeroso pubblico, trascinandolo nella musica senza tempo di alcune colonne sonore di film noti anche ai non più giovani.

Numerosi volontari presenti hanno permesso a tanti ospiti di raggiungere la chiesa per assistere al concerto, apprezzatissimo da tutto il pubblico presente per la scelta dei brani e per la qualità dell’esecuzione.

Gli ospiti in particolare hanno apprezzato la bravura e la professionalità con cui i giovani componenti dell’orchestra hanno eseguito tutti i brani previsti, guidati con tanta passione dai loro direttori: a conferma del fatto che la musica è sempre capace di suscitare emozioni che possono essere condivise tra persone di età diverse.

Il concerto si inserisce nel progetto “RSA, dove le generazioni si incontrano”, che intende promuovere l’incontro e lo scambio di esperienze tra generazioni diverse e l’apertura dei luoghi di cura a tutta la comunità.