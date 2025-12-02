UN SUCCESSO LA 29ª CENA DELL’ASSOCIAZIONE CUOCHI LECCO

MANDELLO DEL LARIO – L’Associazione Cuochi della Provincia di Lecco ha celebrato con grande partecipazione la sua ventinovesima cena conviviale, un momento atteso per rinsaldare i legami tra i professionisti della cucina locale. L’appuntamento si è svolto al ristorante Il Giardinetto di Mandello del Lario, dove cuochi, colleghi e familiari si sono incontrati per festeggiare un anno intenso di attività e condivisione.

Tra i momenti salienti della serata, la premiazione di due chef che hanno raggiunto un importante traguardo: 25 anni di carriera in cucina. Massimo Oldani e Aldo Beggar sono stati riconosciuti con il collare Cocorum, un prestigioso premio assegnato a livello nazionale dall’associazione stessa, a testimonianza della loro dedizione e professionalità nel mondo culinario.

La serata non è stata priva di emozioni. Il presidente Vincenzo Di Bella ha voluto ricordare con profondo cordoglio la scomparsa di due figure fondamentali per l’associazione: Claudio Prandi e Ferruccio Castelli. Questi due pilastri hanno lasciato un segno indelebile nella storia dei cuochi lecchesi grazie al loro contributo umano e professionale. La loro memoria ha permeato l’evento, che ha voluto celebrare non solo il presente e il futuro della comunità gastronomica, ma anche l’eredità di chi ha contribuito a costruirla.