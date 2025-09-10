UN SUCCESSO LA PRIMA EDIZIONE DEL “TROFEO SALA GALBIATE” DI PATTINAGGIO

GALBIATE – Domenica a Galbiate la prima edizione del “Trofeo Sala Galbiate“, manifestazione sportiva organizzata dalla sezione pattinaggio della Società Sportiva Sala Galbiate 1974. L’evento, autorizzato dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR), ha rappresentato la sesta tappa del Circuito del Centro Nord Ovest 2025, coinvolgendo squadre giovanili provenienti da Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna.

Le gare si sono disputate lungo le vie cittadine di Galbiate con due prove distintive: una sprint di 50 metri in corsia, tenutasi in via Aldo Moro, e una cronoscalata di circa 2 chilometri, che va dal centro sportivo di Sala al Barro fino a piazza del Comune. Alla competizione hanno partecipato 207 atleti provenienti da 24 società diverse, con alcune squadre provenienti da località anche lontane come San Mauro Torinese, Savona, Vado Ligure e Piacenza. Tra le squadre lecchesi in gara figuravano Sala Galbiate, Rotellistica Roseda Merate e A.S.DIL. Padernese.

Oltre 500 persone tra giovani pattinatori, allenatori, familiari e appassionati hanno assistito all’evento, che ha visto un grande impegno organizzativo da parte della piccola società locale. Le gare di velocità si sono svolte in mattinata, mentre la cronoscalata ha animato il pomeriggio fino alle 18. La manifestazione è stata un successo grazie alla dedizione degli organizzatori e dei numerosi volontari, guidati dall’allenatrice Serena Ronchetti e dalla dirigente Maria Luisa Bodega, artefici della nascita di questa nuova competizione.

Dal punto di vista sportivo, le pattinatrici di casa si sono distinte con ottimi risultati, nonostante l’elevato livello della concorrenza. Nella categoria R12 Femminile, Ilaria Saporiti si è posizionata quarta sia nella sprint che nella cronoscalata, ottenendo il secondo posto nella classifica combinata della tappa, dietro alla bianca notissima Nolli del Piace Skaters di Piacenza. Lucia Macaluso, sempre del Sala Galbiate, ha conquistato la ‘maglia canguro’, premio riservato all’atleta con il miglior salto in classifica rispetto alla tappa precedente.

Nella categoria R Femminile, grande risultato per Nicla Colombo, seconda classificata nella cronoscalata e quinta nella classifica combinata della tappa. Ottime performance anche per altre pattinatrici galbiatesi come Noemi Canziani, Vittoria Castelnuovo, Olivia Dainesi, Aurora Metrangolo e Sofia Pozzi.

F. S.