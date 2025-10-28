UN TREKKING AUTUNNALE IN ENGADINA PER LA UOEI DI LECCO

LECCO – La UOEI Lecco, con l’arrivo dell’autunno, ha proposto ai propri soci una gita alla scoperta di un angolo nascosto dell’Engadina.

Sopra il famoso lago di Silvaplana, un ripido sentiero in salita porta al meno noto lago di montagna Lej da Tscheppa, da dove si possono ammirare le montagne engadinesi già innevate con i colori autunnali a fare da sfondo.

Il nutrito gruppo di una trentina di partecipanti ha percorso un tracciato ad anello in mezzo a boschi, mughi e semplici ghiaioni.

Con la prossima uscita al Bregagno nel mese di novembre si concluderà il programma di trekking per il 2025, mentre il consiglio direttivo della UOEI sta lavorando sulle proposte 2026. Nel mese di novembre sono previste alcune attività presso la sede, che è stata rinnovata con importanti lavori di ristrutturazione.

È appena partito e proseguirà a novembre un corso di massaggio shiatsu in sei serate mentre per gli amanti delle due ruote grasse sono previste due serate sulla manutenzione della MTB e sulla preparazione tecnica del proprio mezzo sia per le uscite singole che per i viaggi di backpacking.

Per informazioni e iscrizioni la sede UOEI è aperta ogni martedì e venerdì sera dalle 21 in corso Promessi Sposi 23/N a Lecco.

