UNA 64ENNE DI VALMADRERA A PROCESSO PER “STALKING CONDOMINIALE”

LECCO – Stalker condominiale a processo: una donna di 64 anni, in pensione da un paio d’anni, deve rispondere di atti persecutori nei confronti dei vicini in un condominio di Valmadrera. Gli episodi sono accaduti tra il 2020 e il 2022.

L’accusa – condotta dal Pm Caterina Scarselli – ha citato come testi le persone che, nei diversi episodi contestati, sono intervenute, tra cui quattro carabinieri della Stazione di Valmadrera, cinque vigili del fuoco e due agenti di polizia di Stato. La 64enne ha sollecitato l’intervento delle forze dell’ordine per odori che uscivano dagli appartamenti vicini, in qualche caso potevano essere associati anche a stupefacenti, rumori e difficili rapporti di vicinato. In un paio di occasioni – come emerso dai testi sentiti dal giudice monocratico Martina Beggio – l’imputata avrebbe contestato il ritardo nell’arrivo delle forze dell’ordine dopo la richiesta d’intervento.

Il processo – che ha del clamoroso per l’elevato numero dei testi citati su un normale caso di stalking condominiale – proseguirà nelle prossime settimane sentendo altri testi, le parti lese e l’imputata.

A.Pa.