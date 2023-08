LECCO – Riprende il programma della rassegna ‘Una città per Manzoni’, ideata dal Comune di Lecco in occasione dei 150 anni dalla scomparsa del Grande Lombardo.

Si parte mercoledì 6 settembre alle 15 in piazza Era, a Pescarenico (in caso di maltempo presso Il Giglio via Ghislanzoni 91) con ‘Alla scoperta dei personaggi de i Promessi Sposi: Fra’ Cristoforo’, una lettura interpretata promossa dall’associazione Il Giglio e dedicata in particolare modo agli over 60. Il mercoledì successivo, 13 settembre, sempre alle 15 al Circolo San Pio X a Rancio, a essere oggetto di una nuova edizione della lettura interpretata sarà Perpetua.

Appuntamento di grande interesse per appassionati naturalisti, sabato 9 settembre alle 17 al Museo di Storia naturale di Palazzo Belgiojoso, con ‘Flora e fauna di un capolavoro: la natura de I Promessi Sposi’, una visita guidata nel Museo alla ricerca delle testimonianze dell’ambiente naturale lecchese descritto dal Manzoni, a cura di Mauro Rossetto, direttore del S.I.M.U.L. e Ilario de Biase, consulente naturalistico. Letture affidate ad Anna Antonelli dell’associazione Ad Alta Voce. Seguirà un aperitivo in cui sarà possibile degustare ‘Il gin & tonic de I Promessi Sposi’, in collaborazione con Da Manfre & Gastrò (quota di partecipazione 8 euro).

Prosegue anche la rubrica digitale ‘Le parole di Manzoni’, cioè la pubblicazione sulle pagine Facebook e Instagram del Si.M.U.L. del video-commento da parte di autorevoli esperti di una parola emblematica del pensiero e dell’opera dello scrittore. Dopo aver sondato le parole giustizia, ironia, cuore, imbroglio e folla, oggi, mercoledì 30 agosto, il professor Gian Marco Gaspari (docente di Letteratura Italiana all’Università degli Studi dell’Insubria, direttore della rivista ‘Annali Manzoniani’ e componente del Comitato per l’Edizione Nazionale delle Opere di Alessandro Manzoni e di quello per l’Edizione Nazionale di Pietro Verri) approfondirà la parola ‘Bravo’. Le altre due parole di settembre, che saranno pubblicate rispettivamente mercoledì 13 e mercoledì 27, saranno ‘Perdono’, la cui disamina sarà affidata allo scrittore Paolo di Paolo (dal 2020 conduttore della trasmissione radio settimanale ‘La lingua batte’ su Radio 3 RAI), e ‘Fede’, di cui si occuperà invece il prevosto di Lecco monsignor Davide Milani. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con ‘Il festival della lingua Treccani’ che tornerà in città da giovedì 21 a domenica 24 settembre.