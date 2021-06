PIANI DEI RESINELLI – Tutto pronto per il primo evento del Resinelli Tourism Lab, associazione turistica “under 35” nata dalle menti di Sofia Bolognini e Simone Masdea. Domenica 6 giugno infatti andrà in scena un “assaggio del Festival del Turismo Sostenibile Montano”, attualmente in cantiere. In caso di maltempo, l’evento verrà rinviato alla domenica successiva, 13 giugno.

Il programma della giornata prevede alle 8 il ritrovo a Ballabio. Da qui di partirà in gruppi verso via Grigna, dove inizia lo spettacolo itinerante Alberi Maestri; i volontari della protezione civile indicheranno il luogo.

A questo seguiranno due ore di cammino per risalire la Valgrande fino ai Piani dei Resinelli, immergendosi, anche in cuffia, nel mondo dei vegetali e delle piante, metafora delle stagioni della vita, della fragilità degli ecosistemi, degli alberi pionieri che si mettono in cammino.

All’arrivo ci sarà una brevissima conferenza collettiva, che precederà il pranzo. A seguire il clean up con Legambiente, una passeggiata dedicata alla pulizia di alcuni sentieri, con analisi finale dei rifiuti raccolti.

Alle 15:15 Walkabout, format con Carlo Infante. Brainstorming e design thinking nomadi, in radioconferenza, sulle prospettive future di un’offerta turistica realmente partecipata e sostenibile, visibile anche in diretta streaming su Twitter.

A seguire studenti e studentesse dell’Istituto Parini di Lecco racconteranno come è nato il loro libro collettivo “Amerai la tua storia”, redatto in Dad. Il rientro è previso con mezzo pubblico.

“Ci sono buoni motivi per non mancare – spiegano Sofia ed Andrea -. Innanzitutto cammineremo tantissimo e questo farà bene alla prova costume; inoltre ci conosceremo finalmente, dal vivo siamo più simpatici. Ma soprattutto vivremo natura, turismo lento, sostenibilità assieme ad arte, tecnologia e

socialità”.