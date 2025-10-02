UNA DOMENICA SPECIALE PER VILLE APERTE IN BRIANZA AD ANNONE

ANNONE BRIANZA – È stata una giornata davvero partecipata, segno di quanto sia forte il desiderio di scoprire la bellezza del nostro territorio. La passeggiata tra le vie del paese di Annone ha permesso di osservare angoli preziosi, storie custodite nei muri e nei cortili, luoghi che ogni giorno abbiamo davanti agli occhi ma che, in un’occasione come questa, diventano ancora più ricchi di significato.

Tra i luoghi più apprezzati dai visitatori, la storica Villa Cabella, aperta per l’occasione con visite guidate, ha incantato con il suo fascino ottocentesco e il parco circostante. Altre tappe hanno incluso la chiesa di San Giorgio, il cuore del borgo e diversi scorci nascosti che raccontano la storia architettonica e culturale di Annone.

L’evento, inserito nel circuito di Ville Aperte in Brianza, ha visto la collaborazione attiva di volontari, associazioni locali e della commissione biblioteca, che hanno reso possibile l’iniziativa con passione e dedizione.

Il successo della giornata conferma quanto il patrimonio storico e culturale, se reso accessibile e valorizzato, possa diventare uno strumento potente per unire le persone e far riscoprire il valore del proprio territorio.

Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito a rendere speciale questa domenica: un momento di condivisione, scoperta e amore per le proprie radici.