UNA LECCHESE A MISS ITALIA: LA DJ VERA FIERMONTE ALLE FASI REGIONALI

LECCO – Tra le partecipanti a Miss Italia 2024 c’è anche una lecchese: Vera Fiermonte, 29 anni, si è classificata 4ª nelle selezioni provinciali di sabato 27 luglio, accedendo alle fasi regionali del concorso.

Dj in arte Arev, l’anagramma del suo nome perché si definisce “fatta al contrario”, Fiermonte ha sfilato sul tappeto rosso con classe e portamento. Come prova talento ha esordito con un brano remixato che ha sorpreso i giudici e il pubblico, che entusiasta ha applaudito. La dj è apparsa con occhiali e cappellino e ha chiesto consiglio al pubblico sul nome artistico che preferiva tra Arev e V.l.e. (Vera limited edition, che sente di rappresentarla poiché crea degli accessori con questo nome), riscuotendo un discreto successo per entrambi.

La giovane si definisce “autentica come il suo nome, originale, intraprendente e determinata a raggiungere i suoi sogni”, tra i quali suonare nei più grandi locali di Ibiza e sui palchi dei più importanti festival mondiali, prefissandosi di raggiungere traguardi importanti nel lavoro e nella vita. Dietro un bell’aspetto si nasconde una ragazza con tanto carattere e una forte personalità e avrà modo di dimostrarlo in futuro.