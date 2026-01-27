UNA LEZIONE DI CITTADINANZA IN MUNICIPIO PER LE QUINTE DELLA “DIAZ”

LECCO – Una mattinata all’insegna della scoperta delle istituzioni e della partecipazione civica per le classi quinte della scuola primaria “A. Diaz”, che mercoledì hanno fatto visita al Municipio di Lecco. Gli alunni hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino gli spazi comunali e i principali servizi offerti dall’amministrazione, approfondendo il ruolo del Comune nella gestione della città e nella vita quotidiana dei cittadini. La visita si è inserita in un percorso educativo volto a rendere i più giovani consapevoli del funzionamento delle istituzioni locali e del valore della partecipazione democratica.

Momento centrale dell’esperienza è stata la simulazione di un consiglio comunale, durante la quale i bambini hanno potuto confrontarsi, avanzare proposte e discutere temi di interesse collettivo. Tra gli argomenti emersi, particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza negli spazi pubblici e scolastici e alle questioni legate all’ecologia e alla tutela dell’ambiente, temi sentiti e ritenuti prioritari dagli stessi studenti.

L’iniziativa ha permesso agli alunni di sperimentare in modo concreto le dinamiche decisionali e il confronto democratico, stimolando senso civico, spirito critico e responsabilità. Un’esperienza che si inserisce nel più ampio impegno delle scuole e delle istituzioni locali nel promuovere percorsi di educazione alla cittadinanza attiva fin dalla scuola primaria.