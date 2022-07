LECCO – “Una Mostra da urlo”, promossa dalla sinergia fra Comune di Lecco e Panathlon Club Lecco, ha chiuso i battenti alla Biblioteca Civica “Uberto Pozzoli” di Lecco riscuotendo ampi consensi sia come numero dei visitatori che per i contenuti.

La mostra aveva lo scopo di celebrare l’anniversario dei 40 anni dalla storica impresa della Nazionale azzurra di calcio, guidata da Enzo Bearzot, Campione Mondo in Spagna nel 1982. In “Le figurine raccontano: Campioni del Mondo 1982” sono stati esposti album di figurine dal Mondo facenti parte della raccolta privata di Gianni Bellini, 58enne emiliano di San Felice sul Panaro. Ma non solo.

Grazie alla collaborazione del panathleta e ricercatore Gianni Menicatti, con il supporto di Marco Corti, Lanfredo Birelli e Michele Invernizzi, sono state allestite anche le mostre “100 anni dello Stadio Rigamonti-Ceppi” di Lecco e “110 anni del Calcio Lecco 1912”.

La mostra, inaugurata il 2 luglio, è rimasta aperta sino a venerdì 22 luglio. Da sottolineare la gradita apertura serale sino alle 23 durante la “Notte Bianca” del 16 luglio con un buon numero di visitatori. Inoltre, giovedì 21 luglio, anche una delegazione del Calcio Lecco, “capitanata” dal direttore generale Angelo Maiolo, ha visitato con grande interesse la mostra.

Soddisfazione quindi piena per chi ha creduto in questa iniziativa. A cominciare dal Comune di Lecco che ha posto l’iniziativa come ideale conclusione dell’edizione 2022 di Lecco Playground. Soddisfazione in primis da parte dell’assessore allo Sport del Comune di Lecco, Emanuele Torri, che ha da subito sposato l’idea trovando nella Biblioteca Civica la piena disponibilità alla riuscita della mostra. Entusiasta anche Andrea Mauri, presidente del Panathlon Club Lecco, che ha messo a disposizione le competenze dei propri associati e la professionalità della associazione per la buona riuscita di una iniziativa a beneficio della città intera.