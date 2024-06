MILANO – Torna anche nell’estate 2024 “Una notte al rifugio”, iniziativa del Club Alpino Italiano aperta a tutti, soci e non soci del Cai, che si prefigge di far vivere gratuitamente ai giovani un’esperienza in rifugio scegliendo fra quelli aderenti.

La gratuità per il servizio di mezza pensione per i giovani potrà essere fruito solo se abbinato al trattamento di mezza pensione del familiare, dei famigliari o parenti che accompagnano il giovane …

> CONTINUA A LEGGERE su VALSASSINANEWS