UNA NOTTE COI CITY ANGELS LECCO: OGNI SERA AL FIANCO DEGLI “INVISIBILI”

LECCO – Da quasi 10 anni i volontari di City Angels Lecco assistono i senzatetto della città fornendo cibo, indumenti e beni di prima necessità. Lo fanno tutte le sere nel buio, lontani dagli occhi dei cittadini svolgendo un lavoro che salva delle vite.

Il turno inizia circa alle 20, quando i volontari si trovano in sede e preparano razioni di cibo, vestiti e coperte richiesti la sera prima dai bisognosi che assistono regolarmente. 4 o 5 volontari, quindi, salgono sul furgone carico dell’occorrente e iniziano il consueto giro che vede soddisfare le esigenze di circa 30 persone dislocate in tutta la città. Alcune vivono in macchina, altre per strada mentre alcune usufruiscono dei letti messi a disposizione dalla Caritas per il “piano freddo”.

Gli “angeli” portano loro una porzione di pasta, che ogni giorno preparano in sede o a casa, dei panini, frutta, un dolce, thè caldo in inverno e acqua in estate. Inoltre, si preoccupano di fornire vestiti, intimo, prodotti per l’igiene e ogni sera si assicurano che le condizioni degli utenti siano buone.

La squadra gira in modo sfalsato, in maniera tale che il caposquadra e altri due volontari portino il necessario mentre un ultimo controlla che la situazione sia sicura. Fondamentale è non solo l’aiuto materiale ma anche quello psicologico: i volontari il più delle volte parlano con i senzatetto così che questi possano avere una valvola di sfogo e anche qualcuno con cui scherzare. Per un momento della giornata gli “invisibili” diventano visibili, grazie all’umanità che spinge gli “angeli” con il basco blu a uscire ogni sera.

Il turno si conclude compilando un modulo che segnala le persone incontrate e ciò che è stato fornito loro, preparando inoltre l’occorrente per il turno del giorno successivo. Associazioni come queste ancora una volta dimostrano che dove non arrivano le istituzioni, la solidarietà dei cittadini risulta ogni giorno vitale.

Matteo Tettamanti

Per Lecconews.news