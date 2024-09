UNA PASSEGGIATA PER CONOSCERE LA STORIA E LA NATURA DEL LAGO DI OLGINATE

OLGINATE – “Conoscere Olginate in Cammino” organizza per sabato 28 settembre una passeggiata per raccontare storia e natura del Lago di Olginate.

Perché il lago di Olginate è fatto così? Qual è la sua origine? Quali imbarcazioni si utilizzavano nei secoli? Chi aveva il diritto di pescare? Perché è stato costruito un ponte romano proprio ad Olginate? Chi gestiva il traghetto? Quali esseri viventi popolano il lago di Olginate?

Con l’aiuto di fonti storiche e di un ornitologo, i componenti del gruppo cercheranno di rispondere a queste domande. L’escursione, che partirà alle 8 dalla biblioteca civica, consiste in un percorso ad anello di circa 6 chilometri intorno al lago e terminerà con una visita guidata alla diga di Olginate.

I posti sono limitati. L’iscrizione è obbligatoria scrivendo a: conoscere.olginate@gmail.com